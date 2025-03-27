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Бывшая жена экс-замминистра обороны попросила снять арест с ее счетов

Бывшая жена экс-замминистра обороны попросила снять арест с ее счетов

Бывшая жена экс-замминистра обороны России Тимура Иванова обратилась в суд с просьбой снять арест с её банковских счетов, наложенный в рамках расследования дела о получении взяток в отношении её бывшего супруга, сообщает РИА Новости.

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