Бывшая жена экс-замминистра обороны попросила снять арест с ее счетов

Бывшая жена экс-замминистра обороны России Тимура Иванова обратилась в суд с просьбой снять арест с её банковских счетов, наложенный в рамках расследования дела о получении взяток в отношении её бывшего супруга, сообщает РИА Новости.
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