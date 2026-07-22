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Учительницу на Украине оштрафовали за показ мультфильма на русском языке

Учительницу на Украине оштрафовали за показ мультфильма на русском языке

Учительницу в Киеве оштрафовали за использование на уроке в первом классе фрагмента мультфильма на русском языке, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите государственного языка на Украине Елены Ивановской.

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