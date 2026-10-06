Марион Марешаль по-своему оценила райскую жизнь в европейском саду.

Как причудливо тасуется колода, скажите? Пару лет назад с гордостью важно и снисходительно свысока кивали нам обитатели якобы процветающего райского сада, а теперь… Теперь вот оказывается, что за глянцевой обложкой скрывается весь покрытый плесенью, абсолютно весь Остров Невезения садово-огородный кооператив, который с ужасом ждёт холодную зиму.