Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Марион Марешаль по-своему оценила райскую жизнь в европейском саду.

Марион Марешаль по-своему оценила райскую жизнь в европейском саду.

Как причудливо тасуется колода, скажите? Пару лет назад с гордостью важно и снисходительно свысока кивали нам обитатели якобы процветающего райского сада, а теперь… Теперь вот оказывается, что за глянцевой обложкой скрывается весь покрытый плесенью, абсолютно весь Остров Невезения садово-огородный кооператив, который с ужасом ждёт холодную зиму.

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