Я, ув. друзья, в юности отдал десять лет уголовной журналистике. В частности, мне довелось беседовать в 90-х с людьми, взятыми за ж**у на кражах, ограблениях, избиениях, групповых изнасилованиях и преступлениях похуже — и с дичайшим изумлением узнавших, что они сядут на 7, 9, 15 лет.
Минутка идиотов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владислав Владислав
Хорошо написано.
Ответить
3 час.
alik3456 Джексон
Ну-у-у-у Тупой.....
Ответить
3 час.
Владислав Евдокимов
Вообще-то, когда коммунисты пришли к власти, в России было СТОЛЬКО воров и бандитов, что хватило и на гражданскую войну, и на разруху... Короче, бандитов УЖЕ было гораздо больше, чем коммунистов!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии