Минутка идиотов

Я, ув. друзья, в юности отдал десять лет уголовной журналистике. В частности, мне довелось беседовать в 90-х с людьми, взятыми за ж**у на кражах, ограблениях, избиениях, групповых изнасилованиях и преступлениях похуже — и с дичайшим изумлением узнавших, что они сядут на 7, 9, 15 лет.