БАПОР прекратит свою деятельность в Иерусалиме до 30 января

Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон потребовал, чтобы Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (БАПОР) прекратило свою деятельность в Иерусалиме и освободило занимаемые помещения до 30 января 2025 года.