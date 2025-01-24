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БАПОР прекратит свою деятельность в Иерусалиме до 30 января

БАПОР прекратит свою деятельность в Иерусалиме до 30 января

Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон потребовал, чтобы Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (БАПОР) прекратило свою деятельность в Иерусалиме и освободило занимаемые помещения до 30 января 2025 года.

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