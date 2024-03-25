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  • Николай Данилов
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Какие выборы будут в Краснодарском крае в 2024 году: полный список кампаний

Какие выборы будут в Краснодарском крае в 2024 году: полный список кампаний

8 сентября 2024 года, в единый день голосования, Краснодарский край ждет множество выборов. И хотя крупных кампаний не запланировано, будет разыгрываться более 5,6 тысячи мандатов и более 100 должностей глав.

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