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Axios: Белый дом отменил встречу с представителями Израиля из-за слов Нетаньяху

Встречу представителей Белого дома и Израиля, которая должна была состояться 20 июня, отменили после видеообращения премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, сообщили в агентстве Axios.

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