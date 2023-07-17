Нижегородская правда

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Благотворительный забег «Достигая цели!» пройдет в Нижнем Новгороде

Благотворительный забег «Достигая цели!» пройдет в Нижнем Новгороде

5 августа 2023 года в Парке культуры и отдыха им. 1 мая в честь Дня железнодорожника и 20-летия ОАО «Российские железные дороги» состоится спортивно-музыкальный праздник для всей семьи «Достигая цели!» с проведением благотворительного забега (0+).

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