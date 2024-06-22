Подписанный Договор о Всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР - это очень большой сдвиг в российской политике, в том числе и оборонной.
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Подписанный Договор о Всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР - это очень большой сдвиг в российской политике, в том числе и оборонной.
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