Пенная вечеринка, концерты и фестиваль автозвука: куда сходить уссурийцам в выходные

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Праздничные концерты и развлекательные программы состоятся не только в пятницу, 8 июля, но и на следующие выходные дни.
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