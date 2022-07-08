Пенная вечеринка, концерты и фестиваль автозвука: куда сходить уссурийцам в выходные

Пенная вечеринка, концерты и фестиваль автозвука: куда сходить уссурийцам в выходные

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Праздничные концерты и развлекательные программы состоятся не только в пятницу, 8 июля, но и на следующие выходные дни.

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