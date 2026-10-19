Региональный маткапитал в Севастополе: кто может получить и на что потратить.Свыше 7 тысяч севастопольских семей уже воспользовались региональным материнским капиталом.
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