У большинства людей не совсем верные представления о кислотах, а ксеноморфы из фильма «Чужие», по венам которых течет едкая кислотная кровь, совсем не так опасны в условиях космоса — такие выводы

Большинство людей имеют неверные представления о кислотах, а ксеноморфы из фильма "Чужие" с едкой кислотной кровью, текущей по их венам, совсем не опасны в космосе - такие выводы можно сделать из последних исследований ученых Рурского университета.
Большинство людей имеют неверные представления о кислотах, а ксеноморфы из фильма "Чужие" с едкой кислотной кровью, текущей по их венам, совсем не опасны в космосе - такие выводы можно сделать из последних исследований ученых Рурского университета.
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