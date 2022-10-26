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У большинства людей не совсем верные представления о кислотах, а ксеноморфы из фильма «Чужие», по венам которых течет едкая кислотная кровь, совсем не так опасны в условиях космоса — такие выводы

У большинства людей не совсем верные представления о кислотах, а ксеноморфы из фильма «Чужие», по венам которых течет едкая кислотная кровь, совсем не так опасны в условиях космоса — такие выводы

Большинство людей имеют неверные представления о кислотах, а ксеноморфы из фильма "Чужие" с едкой кислотной кровью, текущей по их венам, совсем не опасны в космосе - такие выводы можно сделать из последних исследований ученых Рурского университета.

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