❕Вся Алушта останется без света на два часа Электроснабжение отключат на территории всего муниципалитета.
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❕Вся Алушта останется без света на два часа Электроснабжение отключат на территории всего муниципалитета.