Раскрыто, какую зарплату хотят получать россияне в 2024 году

Зарплатные ожидания россиян растут, что может свидетельствовать о развитии экономики, заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ доктор экономических наук, профессор Алексей Зубец в разговоре с «Российской газетой».
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