Американские власти не одобрили передачу Украине третьей страной ракет для системы Patriot. Вашингтон не одобрил передачу Киеву третьей страной ракет для системы Patriot, сообщила Washington Post.
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