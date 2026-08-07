Эксперт Мачадо: позиция ЕС, который одобрил бурение в Амазонии, удивляет

В Бразилии почти весь политический спектр поддерживает рост инвестиций в разведку газа и нефти у границ Амазонии, поэтому история с немецкими экспортными гарантиями не выглядит там исключением, заявил RTVI бразильский политический аналитик Рафаэль Мачадо.
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