Эксперт Мачадо: позиция ЕС, который одобрил бурение в Амазонии, удивляет

В Бразилии почти весь политический спектр поддерживает рост инвестиций в разведку газа и нефти у границ Амазонии, поэтому история с немецкими экспортными гарантиями не выглядит там исключением, заявил RTVI бразильский политический аналитик Рафаэль Мачадо.