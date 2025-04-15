В ВОЗ сымитировали вспышку смертоносной "оспы мамонтов" из Арктики

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела исследование с несуществующей "оспой мамонтов" - таинственным и крайне смертельным заболеванием, которое по представленной легенде начало распространяться из Арктики.
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