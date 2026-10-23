Минфин РФ изучает возможность легализации онлайн-казино в России по аналогии с регулированием букмекерской деятельности, заявил журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума заместитель министра финансов Иван Чебесков.
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