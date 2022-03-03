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Тен Хаг очень хочет возглавить «МЮ» летом. Он активно изучает английский

Эрик тен Хаг хочет возглавить «Манчестер Юнайтед» летом. Тренер «Аякса» намерен уйти в «МЮ» летом, и в амстердамском клубе знают о его планах.

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