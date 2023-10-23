Экс-спикер Генштаба ВСУ невысоко оценил шансы на форсирование Днепра

Десантная операция по форсированию Днепра в Херсонской области – это маловероятная история. Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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