Семья на первом месте: почему Нурмагомедов решил уйти из MMA и как это может отразиться на его соратниках

Хабиб Нурмагомедов может окончательно отойти от дел и оставить смешанные единоборства. По информации СМИ, в ближайшее время он намерен прекратить как тренерскую, так и другую деятельность, связанную с MMA, чтобы больше времени уделять семье.
Хабиб Нурмагомедов может окончательно отойти от дел и оставить смешанные единоборства. По информации СМИ, в ближайшее время он намерен прекратить как тренерскую, так и другую деятельность, связанную с MMA, чтобы больше времени уделять семье.
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