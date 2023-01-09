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Семья на первом месте: почему Нурмагомедов решил уйти из MMA и как это может отразиться на его соратниках

Семья на первом месте: почему Нурмагомедов решил уйти из MMA и как это может отразиться на его соратниках

Хабиб Нурмагомедов может окончательно отойти от дел и оставить смешанные единоборства. По информации СМИ, в ближайшее время он намерен прекратить как тренерскую, так и другую деятельность, связанную с MMA, чтобы больше времени уделять семье.

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