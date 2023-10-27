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Не только о футболе

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РФС мечтает провести Евро, крупная победа «Ливерпуля», Хабиб против Лиги 1, Онана и эмодзи гориллы, ЭСК признала ошибку с неудалением за удар Клаудиньо и другие новости

РФС мечтает провести Евро, крупная победа «Ливерпуля», Хабиб против Лиги 1, Онана и эмодзи гориллы, ЭСК признала ошибку с неудалением за удар Клаудиньо и другие новости

1. В РФС на полном серьезе заявили о желании подать заявку на проведение чемпионата Европы в 2036 или 2040 году.

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Лена Мисько
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