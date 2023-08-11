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  • Ингерман Ланская
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  • Ингерман Ланская
    или возьмём тебе более знакомое - водку... сегодня водка типа "савейская" по качеству стоит , наверно, 200-250 Россий...Россиянам, родивш...
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На Камчатке в рамках акции «Зарядка со стражем порядка» полицейские провели спортивный урок в школе-интернате

На Камчатке в рамках акции «Зарядка со стражем порядка» полицейские провели спортивный урок в школе-интернате

В преддверии Дня физкультурника в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники ОМВД России по Елизовскому району посетили воспитанников «Камчатской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

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