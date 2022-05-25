Глава ОСК Рахманов подтвердил планы строительства третьей и четвёртой серийных подводных лодок проекта 677 «Лада»

Серия дизель-электрических подводных лодок проекта 677 "Лада" будет продолжена, закладка двух субмарин проекта будет произведена на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге в этом году.
Популярные статьи
- Попытка ВСУ перебросить вооружения и боеприпасы воздухом закончилась потерей военно-транспортного самолёта под Одессой
- Зеленский рассказал о разработанном на Украине «плане Б» на случай его гибели
- Экс-председатель СДП Германии: Начало военного конфликта на Украине спровоцировали НАТО во главе с Вашингтоном
Свежие комментарии