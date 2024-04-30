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Военные новости ★ спецоперация

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The Wall Street Journal: В НАТО считают маловероятным прямое вторжение России в страну альянса

The Wall Street Journal: В НАТО считают маловероятным прямое вторжение России в страну альянса

Хотя в Киеве упорно продолжают твердить, что после Украины Россия пойдёт на страны НАТО, в альянсе считают, что подобное развитие событий в обозримом будущем маловероятно, пишет американское издание The Wall Street Journal.

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