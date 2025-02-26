В продажу поступили скальпированные Ryzen 7 9800X3D с гарантией и ценой €679 Немецка...

В продажу поступили скальпированные Ryzen 7 9800X3D с гарантией и ценой €679Немецкая компания Thermal Grizzly, знаменитая главным образом своим жидким металлом, термопастами и прочими термоинтерфейсами для компьютерной техники, начала продавать скальпированные процессоры AMD Ryzen 7 9800X3D.