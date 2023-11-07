Раненый в Андреевке конь принадлежит конно-спортивному клубу из Уссурийска

В социальных сетях Приморья появилась информация о нападении тигра на коня в селе Андреевка. В настоящее время домашнее животное находится дома — в конно-спортивном клубе Уссурийска, где ему оказывается помощь, сообщили ИА PrimaMedia владельцы животного.
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