Honor Magic 8 Pro возглавил августовский рейтинг AnTuTu среди дорогих Android-смартфонов

Honor Magic 8 Pro стал лидером августовского рейтинга AnTuTu среди дорогих Android-смартфонов, предлагая лучшее соотношение цены и производительности в ценовом сегменте устройств стоимостью свыше 4500 юаней (примерно 670 долларов).
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