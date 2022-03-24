От цифрового образования до "кибербеза": Russky MeetUp снова пройдет в Приморье

Восточный цифровой форум Russky MeetUp & Digital Region (12+), посвященный вопросам внедрения лучших решений и практик в IT области, пройдет с 30 сентября по 1 октября во Владивостоке.
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