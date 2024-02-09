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Рогов: Интервью Путина Карлсону опасно для Запада, прячущего правду

Рогов: Интервью Путина Карлсону опасно для Запада, прячущего правду

Руководитель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов отметил, что интервью главы России Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону является голосом правды, и поэтому оно так опасно для Запада.

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