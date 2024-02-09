Руководитель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов отметил, что интервью главы России Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону является голосом правды, и поэтому оно так опасно для Запада.
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