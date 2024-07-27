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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роднина об открытии Олимпиады: «Накладки бывают всегда. Но если обсуждать только это, то будем искать одни недостатки»

Церемония проходила накануне, 26 июля. «На каждой Олимпиаде что-то происходит. У нас кольцо не открылось (в Сочи-2014 – Sports), в Ванкувере не поднялась одна из деталей, которая должна была символизировать зажжение огня.

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