Софийский собор, Кремль, Рюриково городище: Великий Новгород покажет тебе свои сокровища!

Хочешь прокатиться по “пути из варяг в греки”? Тогда держи курс на Великий Новгород – город, где история оживает! Некогда он был могущественным торговым центром и столицей процветающей республики, а сегодня чарует путешественников своей самобытностью и неповторимой атмосферой.