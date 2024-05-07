Софийский собор, Кремль, Рюриково городище: Великий Новгород покажет тебе свои сокровища!

Хочешь прокатиться по “пути из варяг в греки”? Тогда держи курс на Великий Новгород – город, где история оживает! Некогда он был могущественным торговым центром и столицей процветающей республики, а сегодня чарует путешественников своей самобытностью и неповторимой атмосферой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)