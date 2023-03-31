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Впервые в истории США обвинение уголовного характера выдвинуто в отношении экс-президента с требованием «сдаться властям»

Впервые в истории США обвинение уголовного характера выдвинуто в отношении экс-президента с требованием «сдаться властям»

В отношении 45-го президента США выдвинуто обвинение прокуратурой в Нью-Йорке. Касается это обвинение того, что Трамп «утаивал от американцев перечисление во время президентской кампании денежных средств актрисе откровенных фильмов Сторми Дэниелс».

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