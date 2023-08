Вышел геймплей масштабной RPG с огромным открытым миром и тысячами NPC от создателей первых частей The Elder ScrollsСтудия OnceLost Games, основанная выходцами из Bethesda, которые работали над The Elder Scrolls: Arena и Daggerfall, опубликовала геймплейное видео предстоящей ролевой игры The Wayward Realms.