Герой России Болилая призвала не допускать сбоев в лекарственном обеспечении

«Единая Россия» выступает за расширение доступности лекарственных препаратов. Об этом заявила член экспертного совета партии по подготовке Народной программы, Герой России Людмила Болилая.
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