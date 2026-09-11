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В Рубцовске росгвардейцы уберегли жителей от взрывающихся листов шифера

В Рубцовске росгвардейцы уберегли жителей от взрывающихся листов шифера

Люди столпились вокруг объятого огнем нежилого здания Правоохранители помогли ликвидировать крупный пожар в расселенном здании в Рубцовске и уберегли от травм жителей соседних домов, сообщает алтайское управление Росгвардии.

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