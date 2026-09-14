Почта России выпустит марки в честь городов трудовой доблести

В почтовое обращение 14 сентября выйдут марки, приуроченные к городам трудовой доблести. Одновременно с ними будут выпущены конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Москвы, Владимира, Горловки, Комсомольска-на-Амуре, Мончегорска, Салехарда и Ульяновска.
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