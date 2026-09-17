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Мировое обозрение

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Советник Хаменеи назвал закрытие Ормузского пролива первым этапом мести

Советник Хаменеи назвал закрытие Ормузского пролива первым этапом мести

Иран готов удерживать Ормузский пролив закрытым до тех пор, пока у власти в США и Израиле остаются Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху.

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