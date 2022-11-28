Футболиста "Зенита" развели на деньги при покупке стиральной машины

Футболиста "Зенита" Константина Троянова развели на деньги при покупке стиральной машины. Как стало известно РЕН ТВ, полузащитник петербургского футбольного клуба пытался купить технику на сайте бесплатных объявлений и попал на удочку мошенников.
Футболиста "Зенита" Константина Троянова развели на деньги при покупке стиральной машины. Как стало известно РЕН ТВ, полузащитник петербургского футбольного клуба пытался купить технику на сайте бесплатных объявлений и попал на удочку мошенников.
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