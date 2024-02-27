Звезда фильмов «Перл-Харбор» и «Оппенгеймер» Джош Хартнетт стал отцом в четвертый раз

Об этом сообщил сам актер «Черная орхидея», фото: Shutterstock/Fotodom.ruВо время выхода на красную ковровую дорожку премии SAG звезда «Оппенгеймера» Джош Хартнетт рассказал, что он и его жена, актриса Тэмсин Эгертон, стали родителями в четвертый раз.