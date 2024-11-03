Монголо-татары: кем на самом деле себя называли воины хана Батыя

В XIII веке на Русь напали войска хана Батыя, после чего началось монголо-татарское иго. Однако вот вопрос: а почему этих захватчиков называют монголо-татарами? Кем они были на самом деле и как себя именовали? Кроме того, определение, состоящее из двух этнонимов «монголы» и «татары», появилось сравнительно недавно – в XIX веке.