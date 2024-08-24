Съезд с КАД на Западный Котлин будет закрыт две ночи подряд

Въезд в Кронштадт и выезд из города будут осуществляться без ограничений Дирекция КЗС сообщает о том, что в рамках проведения работ по реконструкции транспортной развязки КАД и Кронштадтского шоссе в ночное время 25 августа (в ночь с 24.
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