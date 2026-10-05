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Царьград

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Учителям Петербурга предлагают 69 тыс. рублей — рост 10% за год

Учителям Петербурга предлагают 69 тыс. рублей — рост 10% за год

Средняя предлагаемая учителям зарплата в Петербурге по итогам третьего квартала 2026 года выросла на 10% и достигла 69 тысяч рублей.

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