Сотни программистов восемь лет притворялись нейросетью

Нейросеть «Наташа» / © Builder.ai Стартап Builder.ai, появившийся в 2016 году, предлагал пользователям ничего не понимающим в программирование создавать мобильные приложения при помощи его технологической платформы, управляемой нейросетью.
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