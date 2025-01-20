❗️ В Крыму собрано более 482 тонн загрязнённого мазутом песка и грунта По информации МЧС России, специалистами обследуется более 525 километров крымского побережья от Керчи до села Портовое.
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❗️ В Крыму собрано более 482 тонн загрязнённого мазутом песка и грунта По информации МЧС России, специалистами обследуется более 525 километров крымского побережья от Керчи до села Портовое.