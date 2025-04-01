Самый молодой в мире командир воздушного судна: "Меня принимают за бортпроводницу"

Рэйчел Гилмур выглядит как школьница, но она уже стала пилотом. Жительница Шотландии побила рекорд, который установила Кейт Макуильямс в 2019 году, став в 26 лет самой молодой женщиной-командиром воздушного судна.
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