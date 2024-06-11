Западное оружие для Украины не доходит до бойцов ВСУ

Боец Вооруженных Сил Украины рассказал о проблемах с получением западного оружия. По его словам, несмотря на заявления о том, что Украина получила значительное количество оружия из западных стран, многие украинские военные не видели этих средств и не понимают, кто их получает.
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