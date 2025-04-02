Захарова: у Бербок не хватает профессионализма для работы председателем ГА ООН

Сложно представить, что главе МИД Германии Анналене Бербок хватит профессионализма и знаний для поста председателя Генассамблеи ООН, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
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