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Захарова: у Бербок не хватает профессионализма для работы председателем ГА ООН

Захарова: у Бербок не хватает профессионализма для работы председателем ГА ООН

Сложно представить, что главе МИД Германии Анналене Бербок хватит профессионализма и знаний для поста председателя Генассамблеи ООН, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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Комментарии
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Игорь
У нее не только профессионализма нет, и мозгов тоже. Ей следует вернуться к работе в экскорте и продолжить прыжки на батуте в помещениях с потолком 2,20
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8 час.
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