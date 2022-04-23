Рангник о «катастрофической» атмосфере в «МЮ»: «Не осмелюсь сказать, что игроки ладят хорошо, но проблем не вижу»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался об атмосфере в команде. Ранее бывший хавбек «МЮ» Пол Скоулз в эфире BT Sports сказал, будто полузащитник Джесси Лингард назвал обстановку в раздевалке катастрофической.

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