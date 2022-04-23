Рангник о «катастрофической» атмосфере в «МЮ»: «Не осмелюсь сказать, что игроки ладят хорошо, но проблем не вижу»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался об атмосфере в команде. Ранее бывший хавбек «МЮ» Пол Скоулз в эфире BT Sports сказал, будто полузащитник Джесси Лингард назвал обстановку в раздевалке катастрофической.
Популярные статьи
- Джимми Батлер забил сверху с фолом после аллей-упа
- Федерация тенниса Беларуси хочет судиться с «Уимблдоном»: «Мы осознаем предвзятость судебной системы в Великобритании. Но бездействовать не можем и не в праве»
- Российские спортсмены выступят на Всемирных кадетских играх в Санкт-Петербурге под национальным флагом
Свежие комментарии