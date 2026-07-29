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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Хапоэль Тель-Авив» подписал Джейкоба Топпина на три года

« Хапоэль Тель-Авив » объявил о подписании контракта с американским форвардом Джейкобом Топпином. Соглашение с 26-летним баскетболистом (203 см) рассчитано до конца сезона-2028/29.

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